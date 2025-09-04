Pai é preso por agredir filho de 5 anos após menino dizer que fumaria maconha
Um homem de 26 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (3), em Paripueira, na região Norte de Alagoas, acusado de agredir o filho de 5 anos. O caso aconteceu após a Polícia Militar receber denúncia de maus-tratos em uma creche localizada no centro da cidade.
De acordo com o Boletim de Ocorrência, a professora da creche percebeu as marcas nas costas da criança e acionou os conselheiros tutelares. Eles acompanharam a equipe da guarnição até a residência do suspeito.
No local, o homem foi abordado quando chegava em casa. Questionado pelos policiais, ele admitiu ter agredido o filho e afirmou que sua intenção era “educar” a criança, dando chineladas nela. O motivo da violência, segundo o relato do próprio pai, teria sido o fato de o menino ter dito que iria fumar maconha.
“A gente acredita que a criança deve ter escutado essa fala e apenas reproduziu o que ouviu. Lógico que o menino não sabe do que se trata. Porém, ao ouvir, o pai repreendeu o filho dando algumas chineladas nele, na intenção de repreender a conduta errada. Ele reconhece que exagerou e está arrependido”, explicou Eduardo Simplício, advogado.
O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à Central de Polícia para os procedimentos legais. O Conselho Tutelar encaminhou a criança para a casa da avó paterna.
O pai vai passar por audiência de custódia. A defesa alega que ele é o único provedor de seus dois filhos, após a esposa ter falecido há três anos em um acidente.
Fonte: G1/AL