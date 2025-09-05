Presos fogem do Presídio Baldomero Cavalcanti, em Maceió

Cinco presos fugiram, na manhã desta sexta-feira (5), da Penitenciária Masculina Baldomero Cavalcanti de Oliveira, na Cidade Universitária, em Maceió (confira a nota ao final do texto). A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Ressocialização e Inclusão Social (Seris).

De acordo o órgão, os fugitivos foram identificados como Edivaldo Gabriel Lopes Cavalcanti, Jonathan Teixeira da Silva, José Carlos Trindade dos Santos, Ronaldo da Silva Melo e Willis David Peixoto de Vasconcelos. A Seris não informou se os presos integram facções ou quais crimes eles cometeram.

A Seris informou que quatro dos cinco foragidos foram recapturados. Apenas Willis David Peixoto de Vasconcelos continua foragido.

A suspeita é que eles tenham utilizado uma espécie de corda feita com roupas ou lençóis, conhecidas como “Teresa”. Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma dessas cordas improvisadas em uma área apontada como sendo dentro do presídio.

Nota – Seris

A Secretaria de Ressocialização e Inclusão Social e a Polícia Penal de Alagoas confirmam a fuga de cinco custodiados que estavam recolhidos na Penitenciária Masculina Baldomero Cavalcanti de Oliveira, localizado na Capital.

A Seris e a Polícia Penal abriram procedimento administrativo para apurar as circunstâncias da fuga nesta sexta.

As diligências para recaptura já estão em curso.

Como parte do protocolo de ações implementadas em ocorrências dessa natureza, toda a unidade passou por recontagem dos apenados. E todas as demais providências cabíveis estão sendo adotadas.

Fonte: G1/AL