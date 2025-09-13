Alagoano é morto com golpes de canivete dentro de ônibus no interior da Bahia

Alagoano é morto com golpes de canivete dentro de ônibus no interior da Bahia

Um alagoano foi assassinado a facadas enquanto voltava de Goiás para Teotônio Vilela, no interior de Alagoas. Segundo a família, Erasmo Casseano dos Santos Junior, de 34 anos, morreu após ser ferido com golpes de canivete dentro de um ônibus na cidade de Jequié, na Bahia. Ele deixa uma filha de sete anos.

De acordo com a polícia, um homem de 36 anos foi preso em flagrante, no último sábado, suspeito de cometer o crime. Ele foi localizado em um matagal após fugir da cena do crime e está à disposição da Justiça.

À reportagem do g1, a esposa de Junior Santos, como a vítima era conhecida, disse que o marido estava há cerca de três meses em Santa Helena de Goiás (GO), onde trabalhava como mecânico de caminhões.

“Ele tinha dado ‘baixa’ na carteira e decidido voltar para casa. Na última quarta-feira (10) ele de lá e a previsão era chegar aqui [Alagoas] na sexta, entre 11h e 12h. Pelas informações que eu recebi, o suspeito sentou ao lado do Júnior durante a viagem”, afirmou Bruna Avelino da Silva, esposa da vítima.

Bruna disse ainda que durante a viagem, ela e o marido mantiveram contato. Ele teria dito que estava se dando bem com o suspeito, que eles conversavam, se davam bem e compravam lanches durante as pausas da viagem.

“Por volta das 21h de quinta, ele deixou de responder. Quando foi 9h do outro dia, me informaram do acontecido. Falaram que a outra pessoa estaria armada e teria esfaqueado o Júnior após uma discussão”, contou Bruna.

A família disse ainda foi informada por testemunhas que após a agressão, o motorista do ônibus teria parado o veículo e mandado a vítima, que estaria sangrando, e o agressor armado descerem, seguindo viagem. Essa informação não foi confirmada oficialmente.

O g1 tentou entrar em contato com a empresa apontada pela família como responsável pela viagem, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

Bruna Avelino disse, por fim, o marido era “uma ótima pessoa. Um ótimo pai e um ótimo filho”. De acordo com ela, o corpo de Júnior Santos deve chegar à Alagoas no domingo (14).

Fonte: G1/AL