Mulher é encontrada morta na piscina de casa enquanto fazia churrasco
Uma mulher foi encontrada sem vida na piscina de sua residência, no Conjunto Inocoop, em Maceió, na tarde desta segunda-feira (15). Segundo relato do companheiro, ela estava sozinha em casa, realizando um churrasco e consumindo bebida alcoólica enquanto esperava ele chegar.
Ao retornar, o homem se encontrou a vítima boiando na piscina. Com ajuda do enteado, ele conseguiu retirar a mulher da água e iniciou manobras de reanimação, fazendo respiração boca a boca, até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).
A equipe médica constatou que a vítima já não apresentava sinais vitais. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).
Fonte: G1/AL