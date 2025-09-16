Mulher é encontrada morta na piscina de casa enquanto fazia churrasco

16 de setembro de 2025
Uma mulher foi encontrada sem vida na piscina de sua residência, no Conjunto Inocoop, em Maceió, na tarde desta segunda-feira (15). Segundo relato do companheiro, ela estava sozinha em casa, realizando um churrasco e consumindo bebida alcoólica enquanto esperava ele chegar.

 

Ao retornar, o homem se encontrou a vítima boiando na piscina. Com ajuda do enteado, ele conseguiu retirar a mulher da água e iniciou manobras de reanimação, fazendo respiração boca a boca, até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

 

A equipe médica constatou que a vítima já não apresentava sinais vitais. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).

 

 

 

