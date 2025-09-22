Seduc abre novas inscrições para o Encontro Estudantil 2025

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) reabriu, nesta segunda-feira (22), as inscrições para a edição 2025 do Encontro Estudantil da Rede Pública Estadual.

Maior evento de protagonismo estudantil de Alagoas, o encontro está com inscrições abertas até o dia 03 de outubro, e o procedimento deve ser efetuado pelo site www.educacao.al.gov.br, onde também está disponível o edital.

A reabertura contempla novas inscrições e quem já havia efetuado sua inscrição no evento não precisará refazê-la. Tendo como tema os 120 anos da psiquiatra alagoana Nise da Silveira, o evento contempla os seguintes eventos:

· Feira de Ciências do Estado de Alagoas (FECEAL)

· Mostra Estudantil Audiovisual, de Fotografia e Artes Plásticas

· Festival Estudantil de Dança, Teatro e Música

· Mostra de Programação e Robótica

· Sarau Estudantil da Rede Estadual (SAEREAL)

· Encontro dos Grêmios Estudantis (EGREAL)

· Olimpíada de História de Alagoas

· Prêmios Professor Edvaldo Albuquerque, Cenira Angélica e Personalidades Negras e Indígenas

· Festival de Invenção e Criatividade – FIC no Encontro Estudantil

· Arena da Cultura Empreendedora

· Projeto “Professor Mentor, meu Projeto de Vida”

O evento acontece nos dias 25, 26 e 27 de novembro, no Cepa, em Maceió, e visa evidenciar o talento, a criatividade e o protagonismo de estudantes da Rede Estadual em diversas esferas.

Os três primeiros colocados em cada modalidade receberão certificados de reconhecimento, troféus para as unidades de ensino, e poderão ter seus projetos divulgados nos Anais do Encontro Estudantil.

Cronograma

Confira abaixo o cronograma do Encontro Estudantil 2025:

Inscrições online por modalidade – 22/09 a 03/10/2025

Seleção pelas Gerências Especiais de Educação – 03 a 07/11/2025

Envio à Seduc – Até 10 A 12/11/2025

Divulgação pela Seduc – Até 14/11/2025

Recursos – Até 17/11/2025

Resultado Final – Até 19/11/2025

Evento Presencial (Cepa) – 25, 26 e 27/11/2025

por Ana Luiza Ambrozio / Ascom Seduc