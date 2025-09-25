Vereador Cidoca cobra do Governo do Estado o conserto do Tomógrafo em Penedo

Em Sessão Ordinária realizada no ultimo dia 19 de setembro de 2025, na Câmara de Vereadores de Penedo, o vereador Alcides Andrade Neto (Cidoca) cobrou do Governo do Estado o conserto do tomógrafo que se encontra quebrado prejudicando o atendimentos aos pacientes no município ribeirinho.

O edil penedense explanou uma sugestão para que houvesse uma parceria com o município de Penedo para que o serviço voltasse a funcionar normalmente.

por Redação com CMP