Vereador Cidoca cobra do Governo do Estado o conserto do Tomógrafo em Penedo

25 de setembro de 2025
0 43

Em Sessão Ordinária realizada no ultimo dia 19 de setembro de 2025, na Câmara de Vereadores de Penedo, o vereador Alcides Andrade Neto (Cidoca) cobrou do Governo do Estado o conserto do tomógrafo que se encontra quebrado prejudicando o atendimentos aos pacientes no município ribeirinho.

 

O edil penedense explanou uma sugestão para que houvesse uma parceria com o município de Penedo para que o serviço voltasse a funcionar normalmente.

 

 

 

por Redação com CMP

 

25 de setembro de 2025
0 43

Artigos relacionados

Homem é preso praticando assaltos, exigindo transferências via PIX com uso de violência e ameaças

23 de setembro de 2025

Seduc abre novas inscrições para o Encontro Estudantil 2025

22 de setembro de 2025

Mais de 30 boletins de roubo de celular são registrados após festival em Palmeira dos Índios

21 de setembro de 2025

Igeduc será banca organizadora de concursos de três municípios de Alagoas

20 de setembro de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo