Vereador Cidoca cobra do Governo do Estado o conserto do Tomógrafo em Penedo
Em Sessão Ordinária realizada no ultimo dia 19 de setembro de 2025, na Câmara de Vereadores de Penedo, o vereador Alcides Andrade Neto (Cidoca) cobrou do Governo do Estado o conserto do tomógrafo que se encontra quebrado prejudicando o atendimentos aos pacientes no município ribeirinho.
O edil penedense explanou uma sugestão para que houvesse uma parceria com o município de Penedo para que o serviço voltasse a funcionar normalmente.
por Redação com CMP