Vereador Valdy Idalino fala da importância do Setembro Amarelo
A Câmara Municipal de Penedo realizou neste mês de Setembro, uma solenidade alusiva ao Setembro Amarelo. O objetivo foi para debater a prevenção do suicídio.
O vereador Valdy Idalino em conversa com nossa reportagem falou da importância do tema para a sociedade. “De parabéns a mesa diretoria da Câmara que idealizou esse evento simbólico onde a sociedade pôde ficar mais esclarecida quanto a prevenção do suicídio”, disse o vereador.
O tema central da solenidade foi a importância de valoriza a vida e estratégias para combater o suicídio, discutindo aspectos emocionais, sociais e preventivos.
por Redação com CMP