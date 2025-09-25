Vereador Valdy Idalino fala da importância do Setembro Amarelo

25 de setembro de 2025
A Câmara Municipal de Penedo realizou neste mês de Setembro, uma solenidade alusiva ao Setembro Amarelo. O objetivo foi para debater a prevenção do suicídio.

 

O vereador Valdy Idalino em conversa com nossa reportagem falou da importância do tema para a sociedade. “De parabéns a mesa diretoria da Câmara que idealizou esse evento simbólico onde a sociedade pôde ficar mais esclarecida quanto a prevenção do suicídio”, disse o vereador.

 

O tema central da solenidade foi a importância de valoriza a vida e estratégias para combater o suicídio, discutindo aspectos emocionais, sociais e preventivos.

 

 

 

por Redação com CMP

