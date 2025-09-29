Prefeitura de São Luís do Quitunde é multada em R$ 600 mil por descarte irregular de lixo

A Prefeitura do munícipio de São Luís do Quitunde, interior de Alagoas, foi multada em R$ 600 mil por descarte e armazenamento irregular de lixo em dois locais distintos da cidade. Um dos pontos é o antigo lixão da região.

Durante a fiscalização, feita pelo pelo Instituto do Meio Ambiente (IMA), foi constatado a reincidência de infrações em áreas já autuadas e embargadas no ano passado. O g1entrou em contato com a prefeitura, mas não obteve retorno até a última atualização dessa reportagem.

A primeira multa, por descarte irregular, foi de R$ 200 mil. A segunda, por quebra de embargo, no valor de R$ 100 mil. Esse valor foi multiplicado por dois pela irregularidade ser constatada em duas áreas.

De acordo com Myrela Lisboa, do IMA, o município já havia sido notificado, autuado e embargado no ano passado.

“O município optou por manter a prática irregular, agravando ainda mais os danos ambientais,” disse.

Além das irregularidades, três servidores municipais foram levados para à delegacia e um caminhão caçamba e uma retroescavadeira foram apreendidos durante a fiscalização.

A Prefeitura de São Luís do Quitunde tem o prazo de três dias para realizar a limpeza completa dos dois locais.

Fonte: G1/AL