PF cumpre mandados contra suspeitos de fraudar concursos públicos em Maceió e Marechal Deodoro

Uma quadrilha foi alvo de uma operação da Polícia Federal, nesta quinta-feira (2), suspeita de fraudes no Concurso Público Nacional Unificado (CNU) de 2024 — o chamado Enem dos Concursos — e em certames das Polícias Civis de Pernambuco e Alagoas, da Universidade Federal da Paraíba, da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil.

As decisões judiciais também foram cumpridas em Alagoas, Pernambuco e na Paraíba. Houve o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em Marechal Deodoro, na Região Metropolitana de Maceió.

Já em Pernambuco e na Paraíba, foram presas três pessoas, sendo duas no Recife e duas em Patos (PB).

Segundo apurou a TV Globo, ao menos 16 pessoas comprovadamente fraudaram certames realizados no ano passado. Foram expedidos, na Operação Última Fase.

De acordo com a PF, os investigados foram excluídos dos processos seletivos, afastados dos cargos públicos já ocupados e poderão responder pelos crimes de fraude em certame de interesse público, lavagem de dinheiro, organização criminosa e falsificação de documento público.

Os nomes das pessoas envolvidas não foram divulgados. Além disso, a PF também não confirmou qual a participação da pessoa investigada em Alagoas no esquema criminoso.

Os mandados foram cumpridos nos seguintes locais:

12 mandados de busca e apreensão: dois no Recife, dois em Olinda, dois em Jaboatão dos Guararapes, um em João Pessoa, um em Paulista, um em Araripina, um em Maceió, um em MarechaL Deodoro (AL) e um em Patos (PB);

três mandados de prisão preventiva, sendo dois no Recife e um em Patos;

diversas medidas cautelares, incluindo afastamento de cargos públicos e sequestro de bens.

Fonte: G1/AL