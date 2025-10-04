Multivacinação em Maceió começa na próxima semana com foco em menores de 15 anos

A coordenadora Técnica de Imunização de Maceió, Eunice Amorim, destacou a importância do momento, enfatizando que esta estratégia será uma oportunidade para realização do resgate de adolescentes com idade entre 15 e 19 anos que não foram vacinados contra HPV, bem como de revisar o histórico de vacinação contra o sarampo daqueles que ainda não completaram o esquema vacinal.