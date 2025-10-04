Multivacinação em Maceió começa na próxima semana com foco em menores de 15 anos

4 de outubro de 2025
Divulgação/ ANPr

A Secretaria de Saúde de Maceió (SMS) dará início, na próxima segunda-feira (6) , à Estratégia Nacional de Multivacinação 2025. A ação é fundamental para reforçar a proteção contra doenças imunopreveníveis e tem como público-alvo crianças e adolescentes com menos de 15 anos (até 14 anos, 11 meses e 29 dias).

Coordenada pela Coordenação Técnica de Imunização, a campanha visa, principalmente, avaliar e atualizar a caderneta vacinal da população infanto-juvenil do município.

Durante o período da estratégia, todas as vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação estarão disponíveis em todas as unidades de saúde e pontos de vacinação do município. Apenas as vacinas BCG e Covid-19 terão unidades de referência específicas para aplicação.

Foco no resgate e no combate ao sarampo e HPV

 

A campanha terá uma atenção especial em grupos específicos que podem estar com o esquema vacinal incompleto.

A coordenadora Técnica de Imunização de Maceió, Eunice Amorim, destacou a importância do momento, enfatizando que esta estratégia será uma oportunidade para realização do resgate de adolescentes com idade entre 15 e 19 anos que não foram vacinados contra HPV, bem como de revisar o histórico de vacinação contra o sarampo daqueles que ainda não completaram o esquema vacinal.

A SMS reforça o apelo às famílias, alertando para a importância da participação. Pais e responsáveis devem levar a caderneta de vacinação da criança ou adolescente a uma unidade de saúde para que as equipes avaliem o histórico e realizem a atualização necessária. Garantir a vacinação em dia é essencial para evitar o ressurgimento de doenças já controladas no país.

Locais de vacinação

 

Salas de Vacinação de todas as Unidades de Saúde de Maceió, além dos pontos fixos de vacinação como:

  • Maceió Shopping – 12h às 20h (segunda a domingo);
  • Pátio Shopping – 12h às 20h (segunda a domingo);
  • Centro de Atendimento ao Turista (CAT) – 8h às 19h (segunda a sábado); 8h às 13h às 12h (domingo).

 

 

 

Fonte: G1/AL

 

4 de outubro de 2025
