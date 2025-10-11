Ex-marido mata enfermeira asfixiada em Maceió por não aceitar fim do casamento

11 de outubro de 2025
divulgação

Mais um feminicídio foi registrado em Alagoas. No sábado (11), a enfermeira Ketyni Maria Gomes da Silva foi morta asfixiada, em casa, no bairro do São Jorge, em Maceió.

 

Identificado apenas como Jeferson, 26 anos, seu ex-marido é o principal suspeito do crime que teria ocorrido porque ele não aceitava o fim do relacionamento.

 

Jeferson e Ketyni tinham dois filhos: um deles tem dois anos, estava em casa na hora do crime e estava nos braços do pai quando ele se entregou às autoridades, em uma delegacia, horas depois do assassinato.

 

Depois da confissão, Jeferson teria acompanhado os policiais até a residência da vítima, local onde o corpo da enfermeira foi encontrado, já sem vida, em uma cama de casal.

 

Jeferson foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

 

Em contato com o g1, a Polícia Civil de Alagoas informou que trabalha no caso e, assim que possível, fornecerá mais detalhes sobre o feminicídio.

 

 

 

Fonte: G1/AL

 

