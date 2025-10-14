Patroa tinha medida protetiva contra ex-marido que assassinou babá da família
Desde agosto deste ano, a patroa tinha uma medida protetiva contra o ex-marido que assassinou a babá da família, Inaianne Costa Silva, de 27 anos, na segunda-feira (13), no bairro da Santa Lúcia, em Maceió. Na ocasião, há pouco mais de um mês, o suspeito Jean Lopes Moraes de Souza, de 32 anos, invadiu a residência da ex por não aceitar o fim do relacionamento de 13 anos e querer levar os três filhos à força.
De acordo com a delegada Ana Luiza Nogueira, que coordena as Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher em Alagoas (DEAMs), Jean Lopes foi preso por violência doméstica, no dia 27 de agosto, após vizinhos denunciarem que a ex-esposa tinha sido agredida com tapas, chutes, empurrões por tentar impedi-lo de levar as crianças.
Eles estavam separados há três meses.
Na segunda-feira (13), Jean voltou à residência e matou a golpes de faca a babá Inaianne, que cuidava dos seus três filhos pequenos. Eles estavam no quarto no momento do assassinato e presenciaram todo o crime. A ex não estava em casa.
Câmeras de segurança registraram o momento em que o homem acessa o interior do imóvel passa pela piscina até chegar ao corredor de acesso aos quartos e a vítima sem chance de defesa cai no chão após ser golpeada pelo suspeito.
Jean Souza foi preso pela polícia, poucas horas após o crime, na casa da mãe dele, no bairro Antares, na parte alta da capital. Ele passa por audiência de custódia nesta terça-feira (14). A Polícia Civil pediu a prisão preventiva e agora aguarda a decisão da Justiça.
Fonte: G1/AL