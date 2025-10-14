Patroa tinha medida protetiva contra ex-marido que assassinou babá da família

Desde agosto deste ano, a patroa tinha uma medida protetiva contra o ex-marido que assassinou a babá da família, Inaianne Costa Silva, de 27 anos, na segunda-feira (13), no bairro da Santa Lúcia, em Maceió. Na ocasião, há pouco mais de um mês, o suspeito Jean Lopes Moraes de Souza, de 32 anos, invadiu a residência da ex por não aceitar o fim do relacionamento de 13 anos e querer levar os três filhos à força.