Governo Federal reconhece situação de emergência em Santana do Ipanema por causa da seca
Santana do Ipanema, no Sertão de Alagoas, teve sua situação de emergência reconhecida pelo Governo Federal devido aos impactos da seca e estiagem. O reconhecimento foi oficializado por meio da Portaria Nº 3.120, de 13 de outubro de 2025, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União (DOU) da quarta-feira, 15 de outubro.
Para Paulo Américo, diretor de Proteção e Defesa Civil do município, mesmo em períodos chuvosos, a escassez de água potável persiste no sertão, pois o volume das chuvas não é suficiente para encher os reservatórios.
De acordo com ele, as áreas mais afetadas são as comunidades rurais, mas na zona urbana a situação também se agrava no verão, quando o abastecimento fornecido pela Águas do Sertão torna-se insuficiente para atender a demanda local.
Américo frisou que o reconhecimento da situação de emergência é fundamental para a continuidade da Operação Carro-Pipa, coordenada em parceria com o Exército, viabilizando o apoio direto do Governo Federal na complementação do abastecimento hídrico.
AÇÕES DE SOCORRO
A medida, assinada pelo Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil Substituto, Paulo Roberto Farias Falcão, insere Santana do Ipanema no grupo de 22 cidades brasileiras que, a partir de agora, podem ter acesso a recursos federais e facilidades para ações de socorro, assistência e restabelecimento de serviços essenciais, visando reduzir os prejuízos causados pela escassez de chuvas.
O reconhecimento formaliza a necessidade de apoio emergencial para a população afetada pela prolongada estiagem na região.
Fonte: G1/AL