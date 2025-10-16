Governo Federal reconhece situação de emergência em Santana do Ipanema por causa da seca

A medida, assinada pelo Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil Substituto, Paulo Roberto Farias Falcão, insere Santana do Ipanema no grupo de 22 cidades brasileiras que, a partir de agora, podem ter acesso a recursos federais e facilidades para ações de socorro, assistência e restabelecimento de serviços essenciais, visando reduzir os prejuízos causados pela escassez de chuvas.