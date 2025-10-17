CSA encaminha acordo com Ciel e deve manter centroavante para temporada 2026

O CSA encaminhou a permanência do atacante Ciel para a temporada 2026 e deve anunciar nas próximas horas. A informação é do comentarista Marlon Araújo e do repórter Warner Oliveira, do Timaço na Gazeta.

Ciel, de 43 anos, chegou ao Azulão na reta final da Série C deste ano e disputou apenas três partidas. Teve gols anulados, bola na trave, mas ainda não marcou oficialmente com a camisa azulina.

A permanência do centroavante dependia de uma adequação salarial. Com o rebaixamento para a Série D, o clube enfrenta dificuldade orçamentária e precisa negociar com os principais atletas que têm vínculo para o próximo ano.

Além de Ciel, outros jogadores que têm contrato com o CSA para o próximo ano são: o zagueiro Betão, o lateral-esquerdo Enzo, ambos emprestados, o volante Camacho, os meias Danilinho e Luciano Naninho e ainda o atacante Robinho.

