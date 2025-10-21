FAF promove reunião para debater calendário do futebol alagoano em 2026; Série A começa 11 de janeiro

A Federação Alagoana de Futebol (FAF) promoveu nesta segunda-feira (20), uma reunião com os clubes da Série A para alinhar e debater o calendário da temporada 2026. O Campeonato Alagoano é construído com 11 datas e não terá mudanças, devendo começar no dia 11 de janeiro. Algumas mudanças em relação à Copa Alagoas estão em fase de análise.

Foram apresentadas diferentes propostas de calendário, construídas seguindo a hierarquia de FIFA, Conmenbol e CBF, respeitando as janelas nacionais e internacionais. Após análise conjunta, a opção que compõe Alagoano e Copa Alagoas acontecendo simultaneamente foi escolhida como base para a temporada. A proposta contempla o início do Campeonato Alagoano no dia 11 de janeiro.

Também foi reafirmada a distribuição das vagas em competições nacionais, conforme determinação da CBF, com quatro vagas para a Copa do Brasil: 3 via Alagoano e 1 para o campeão da Copa Alagoas, acabando com a Seletiva. Além disso, serão distribuidas duas para a Série D, para o campeão e vice do Alagoano Série A.

“A FAF tem buscado, ano após ano, construir um calendário cada vez mais eficiente e organizado, sempre ouvindo os clubes e trabalhando de forma democrática. Essa decisão conjunta reflete nosso compromisso com o desenvolvimento do futebol alagoano”, destacou Felipe Feijó, presidente da FAF.

Participaram da reunião os dirigentes de ASA, Coruripe, CRB, CSA, CSE, Murici, Penedense e Cruzeiro, recém-promovido à elite após conquistar a Série B no último fim de semana.

A oficialização do calendário ocorrerá no Conselho Arbitral, previsto para novembro, quando também serão discutidos aspectos técnicos e regulamentos específicos da competição.

Fonte: FAF