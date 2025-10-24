AL aprova lei que garante recarga de veículos elétricos em condomínios

A Assembleia Legislativa de Alagoas aprovou, em 2º turno, o projeto de lei nº 1572/2025, de autoria do deputado Bruno Toledo (MDB), que regulamenta a instalação e o uso de pontos de recarga para veículos elétricos e híbridos em condomínios residenciais e comerciais. A iniciativa, inédita no Nordeste, coloca Alagoas na vanguarda das políticas de incentivo à mobilidade sustentável.

Com a nova legislação, os proprietários de unidades autônomas passam a ter o direito de instalar terminais de carregamento em suas vagas de garagem, desde que vinculadas à unidade.

O consumo de energia será individualizado e custeado pelo próprio morador, sem repasses ao condomínio.

A instalação deverá ser feita por profissional habilitado e registrada com a devida Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT).

Recarga coletiva com rastreio de custo

O texto também autoriza os condomínios a criarem pontos de recarga coletivos, permitindo rateio dos custos ou cobrança individual conforme decisão em assembleia. Fica proibido impedir a instalação de carregadores individuais quando o morador atender a todas as normas técnicas e de segurança.

Em casos que exijam reforço na infraestrutura elétrica, o condomínio poderá solicitar adequações ou adotar soluções que viabilizem o uso dos equipamentos sem necessidade imediata de aumento da capacidade instalada.

A medida representa um avanço importante rumo à modernização da mobilidade urbana e à redução das emissões de poluentes. Além de impulsionar a sustentabilidade, a lei tem potencial para valorizar imóveis, gerar empregos nos setores de instalação e manutenção de equipamentos e estimular a economia verde.

Fonte: G1/AL