Polícia prende acusado de roubar e matar idosa estrangulada em Marechal

Um homem de 24 anos foi preso na sexta-feira (24) suspeito de cometer um latrocínio – roubo seguido de morte – na cidade de Marechal Deodoro. De forma cruel, em 6 de julho, ele assassinou, segundo a polícia, a idosa Cleuza Dias Ramos, 68 anos, por estrangulamento e ‘pisões’. O homem não teve a identidade divulgada pela polícia.

A captura do jovem de 24 anos ocorreu em virtude de um mandado de prisão e realizada pela Polícia Civil com o 10º Seguimento da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa – DHPP.

Ele estava foragido desde o dia 12 de julho e foi pego na sexta no Conjunto Village Campestre II, no bairro Cidade Universitária, parte alta de Maceió.

Conforme a polícia, durante o interrogatório, o suspeito confessou a autoria do crime, relatando que subtraiu valores em espécie e objetos pessoais da vítima, contexto em que ceifou sua vida por meio de forma bastante violenta, usando as mãos para apertar o pescoço da vítima e pisando-lhe o corpo.