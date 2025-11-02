Alagoas supera meta de vacinação antirrábica de cães e gatos

Alagoas superou a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde (MS) para a Campanha de Vacinação Antirrábica de 2025. A campanha, que ocorreu entre 22 setembro e 31 de outubro deste ano, imunizou 80,8% do público-alvo, atingindo a marca de 468.243 cães e gatos vacinados.

A meta do Ministério da Saúde era vacinar 80% dos 588.750 animais previstos. A imunização foi realizada nas áreas urbanas e rurais dos 102 municípios alagoanos, que definiram suas próprias estratégias e locais de vacinação.

A vacinação em massa de cães e gatos é considerada essencial para prevenir a raiva humana, uma doença neurológica viral com altos índices de mortalidade.

O médico veterinário da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Clarício Bugarim, destacou o sucesso da imunização dos animais e considerou ser essencial para que a população esteja clinicamente segura contra a raiva humana, que é uma doença perigosa e com altos índices de mortalidade.

O secretário de Estado da Saúde, médico Gustavo Pontes de Miranda, reforçou o compromisso do estado com a saúde pública, alinhado à meta nacional de erradicação da doença até 2030. Segundo ele, Alagoas segue em sua missão de combater à doença, trabalhando para o sucesso dessa campanha que irá salvar vidas humanas e assegurar a boa saúde de milhares de animais de estimação.

Raiva humana

A raiva humana é transmitida por meio da mordedura, arranhadura ou lambedura de um mamífero infectado. A prevenção, além da vacinação animal, inclui a busca imediata por atendimento médico em caso de agressão por animal, com possível aplicação de vacina e soro antirrábico em humanos.

Fonte: G1/AL