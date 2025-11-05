Homem morre após suspeita de parada cardíaca em jogo de futebol em Maceió

Um homem de 30 anos morreu após passar mal durante uma partida de futebol na noite desta terça-feira (4), na orla de Pajuçara, em Maceió. A suspeita é de que ele tenha sofrido uma parada cardíaca.

O corpo está no Instituto Médico Legal e passará por necropsia para determinar a causa da morte. A identidade da vítima não foi divulgada.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu a ocorrência. Conforme o órgão, o homem tinha histórico epilético, teve um mal súbito seguido de crise convulsiva.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBM/AL), também acionados para o socorro, a ocorrência foi nas proximidades do Batalhão de Salvamento Aquático do CBM, onde os militares prestaram o primeiro atendimento até a chegada da viatura do Samu que enviou uma equipe de Unidade de Suporte Avançado.

Fonte: G1/AL