Homem morre após suspeita de parada cardíaca em jogo de futebol em Maceió

5 de novembro de 2025
Um homem de 30 anos morreu após passar mal durante uma partida de futebol na noite desta terça-feira (4), na orla de Pajuçara, em Maceió. A suspeita é de que ele tenha sofrido uma parada cardíaca.

 

O corpo está no Instituto Médico Legal e passará por necropsia para determinar a causa da morte. A identidade da vítima não foi divulgada.

 

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu a ocorrência. Conforme o órgão, o homem tinha histórico epilético, teve um mal súbito seguido de crise convulsiva.

 

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBM/AL), também acionados para o socorro, a ocorrência foi nas proximidades do Batalhão de Salvamento Aquático do CBM, onde os militares prestaram o primeiro atendimento até a chegada da viatura do Samu que enviou uma equipe de Unidade de Suporte Avançado.

 

 

 

