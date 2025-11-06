Diácono de igreja evangélica é preso por abuso sexual de duas menores em Marechal

Um diácono de 34 anos, de uma igreja evangélica em Marechal Deodoro, Região Metropolitana de Maceió, foi preso na terça-feira (4), suspeito de cometer estupro de vulnerável contra duas menores de idade, a própria enteada e uma amiga dela que também frequenta a congregação religiosa.

De acordo com os relatos, o homem se aproveitava do cargo na igreja para se aproximar das menores e conquistar a confiança delas. A identidade do suspeito não foi divulgada.

Diácono evangélico é um líder na igreja com a função de servir e auxiliar o pastor em diversas tarefas, especialmente no cuidado com os necessitados e na administração da igreja.

Conforme a Polícia Civil de Alagoas (PC/AL), o caso veio à tona após a mãe de uma das vítimas registrar boletim de ocorrência relatando o abuso. A menor teria dormido na casa do suspeito, por ser amiga da enteada dele, quando ele teria passado a mão nas partes íntimas dela, em setembro deste ano.

Ainda conforme as informações da PC, a mãe da vítima e o pastor da igreja procuraram a delegacia e, após o registro, foi instaurado inquérito policial.

Prisão preventiva e escuta especializada

A delegada Liana Franca representou pela prisão preventiva do religioso e pela realização da escuta especializada das duas menores.

