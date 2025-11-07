Homem atira e agride cliente dentro de bar em Arapiraca; suspeito fugiu

Um homem fugiu após efetuar quatro disparos de arma de fogo dentro de um bar e agredir um cliente com duas coronhadas na cabeça na madrugada desta sexta-feira (7), no centro de Arapiraca, Agreste de Alagoas.

De acordo com as informações do 3° Batalhão da Polícia Militar (BPM), a guarnição foi acionada para averiguar uma situação de disparo de arma de fogo no bar. Ao chegar no local, a proprietária do estabelecimento informou aos militares que alguns clientes haviam se desentendido e entrado em uma briga.

Ainda conforme o relato, um dos envolvidos na discussão sacou uma arma de fogo e efetuou cerca de quatro disparos no interior do bar, além de agredir um homem com duas coronhadas na cabeça.

No entanto, a vítima só foi encontrada pelos militares na Rua Nossa Senhora das Dores, apresentando escoriações no rosto e na cabeça. O homem recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhado ao Hospital de Emergência do Agreste (HEA).

Já o suspeito que efetuou os disparos fugiu antes da chegada da polícia, acompanhado de outros três homens em um carro modelo Fox de cor vermelha.

O caso segue sob investigação para identificar e localizar os responsáveis pelos disparos.

