Festival Hermeto Pascoal terá muito jazz e atrações nacionais em Arapiraca

Em evento inédito para a cidade, músicos como os da Banda Nave Mãe, Derico Sciotti, ex-Quinteto do Jô Soares, Carlos Maia, Chau do Pife e artistas locais vão participar do Festival Hermeto Pascoal de Música Universal com o jazz como carro-chefe da atração cultural em Arapiraca, entre os dias 28, 29 e 30 de novembro.

Hermeto nasceu em Lagoa da Canoa, quando a cidade era distrito de Arapiraca.Por esse motivo, por isso dizia arapiraquense, e morreu em setembro, aos 89 anos.

As apresentações vão acontecer em diferentes pontos da cidade. Os shows serão realizados na Tenda Cultural, Casa da Cultura e Museu Zezito Guedes, todos no Centro da capital do Agreste.

“Nos 101 anos de Arapiraca, vamos homenagear o nosso Hermeto Pascoal e celebrar o aniversário da nossa cidade valorizando a música, os talentos locais e o intercâmbio com grandes nomes nacionais”, destaca o prefeito Luciano Barbosa.

Além de alguns dos maiores nomes do jazz, como Derico, Carlos Maia, Chau do Pife, o festival vai contar com atrações locais como Janu, Júnior Almeida, Casa da Mata, Fernando Nunes, Ítalo França, Fernando Melo, Wado, Barba de Gato, Gato Negro, Ricardo Lopes, entre outros renomados artistas e músicos.

Essa turma mescla de jazz contemporâneo, samba-jazz, música instrumental e world music, colocando Arapiraca como referência nacional no circuito da música de vanguarda.

O músico Fábio Pascoal, filho de Hermeto, também estará entre as atrações do evento, juntamente com a Banda Nave Mãe, que se apresentava com Hermeto Pascoal nos shows pelo mundo.

Além das apresentações por toda a cidade, o Festival Hermeto Pascoal de Música Universal ainda terá oficinas ministradas por músicos nacionais.

Fonte: G1/AL