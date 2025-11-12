Homem nu é preso após invadir residência e tentar estuprar jovem que dormia com a filha

Homem nu é preso após invadir residência e tentar estuprar jovem que dormia com a filha

Um homem suspeito de tentar estuprar uma jovem de 21 anos enquanto ela dormia ao lado da filha foi preso no município de Canapi, no Sertão alagoano. Além disso, ele teria invadido a residência sem roupas.

Conforme o delegado Carlos José, responsável pelo caso, durante a madrugada, o suspeito, que estava sem roupas, entrou na casa da vítima pela porta dos fundos, que apresentava defeito e não fechava corretamente.

Quando percebeu a presença do homem, ela gritou e o investigado fugiu do local. Apesar do susto, a jovem conseguiu identificar o agressor como um rapaz que costumava fornecer água para sua residência e conhecia o problema na porta.

No dia seguinte, o assediador, junto com sua mãe, que, segundo a vítima, tentou por duas vezes intimidá-la para que o caso não fosse denunciado, foi à residência para pedir desculpas. Apesar das ameaças, o crime foi denunciado.

“Fizemos todo o procedimento e solicitamos a prisão preventiva dele, que foi acatada pela Justiça. A partir daí, iniciamos diligências em conjunto com a Polícia Militar e a Guarda Municipal”, explicou o delegado Carlos José.

O suspeito se apresentou espontaneamente na Delegacia de Canapi na última segunda-feira (11), onde foi ouvido, preso e, em seguida, encaminhado à Delegacia Regional de Delmiro Gouveia, onde aguarda a transferência para o Sistema Prisional alagoano. A ação foi realizada pela Polícia Civil de Alagoas (PCAL), por meio do 30º Distrito Policial (30º DP) de Canapi.

Fonte: CadaMinuto com Ascom PCAL