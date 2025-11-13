Homem é preso em AL por se masturbar e beijar bebê que seria o próprio filho, diz PM

Homem é preso em AL por se masturbar e beijar bebê que seria o próprio filho, diz PM

Um homem foi preso em flagrante na tarde dessa quarta-feira (12) por abuso sexual de um bebê de aproximadamente 1 ano e seis meses no município de Feira Grande , no Agreste de Alagoas. A polícia suspeita que o autor seja o pai da vítima. A identidade dele não foi divulgada.

Durante a abordagem, a polícia encontrou no celular do homem vídeos de abuso sexual contra a criança: nas imagens, foi possível identificar o indivíduo manipulando os órgãos genitais dele e do bebê, masturbando-se e beijando-o na boca, e vídeo de compartilhamento do crime com terceiros.

Conforme o 3° Batalhão da Polícia Militar de Alagoas (PM/AL), a prisão do suspeito se deu durante patrulhamento no povoado Massapê, zona rural da cidade, quando a guarnição presenciou dois homens em uma motocicleta, momento em que um deles demonstrou nervosismo com a presença policial na região, olhando para trás diversas vezes.

A postura dele chamou a atenção da polícia que abordou os suspeitos e verificou o celular de um deles que alegava ser agricultor e que no aparelho telefônico havia vídeos que comprovariam sua informação.

Ao checar o celular, os policiais encontraram os vídeos do abuso sexual cometido pelo autor contra a criança.

Diante dos fatos, a guarnição conduziu o indivíduo ao Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) da cidade de Feira Grande, para que o delegado responsável ficasse ciente dos fatos e dar encaminhamento aos procedimentos cabíveis, onde o autor foi autuado em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável.

A equipe policial também acionou o Conselho Tutelar local para dar conhecimento aos fatos. O g1 entrou em contato com o órgão, que informou por se tratar de um menor de idade, o caso corre em segredo de justiça.

Fonte: G1/AL