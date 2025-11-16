Dono de casa noturna é preso por exploração sexual de adolescente em Maceió

Dono de casa noturna é preso por exploração sexual de adolescente em Maceió

O proprietário de uma casa noturna no Centro de Maceió foi preso em flagrante na noite desta sexta-feira (14), suspeito de exploração sexual de uma adolescente de 17 anos.

A prisão ocorreu durante a Operação Infância Noturna, deflagrada pela Polícia Civil de Alagoas (PC/AL) para coibir a presença de menores em situação de risco em bares e estabelecimentos noturnos da capital.

Conforme as informações da PC, a operação foi motivada por denúncias anônimas que apontavam possíveis casos de aliciamento e exploração sexual de menores em estabelecimentos da região central de Maceió. Além disso, três locais foram vistoriados, e a adolescente foi encontrada em um deles.

Diante da situação, o dono do estabelecimento foi autuado pelo crime previsto no artigo 218-B do Código Penal, que trata da exploração sexual de adolescentes.

As informações apontam ainda que mais de 35 policiais civis participaram da ação, coordenada pela Delegacia de Combate aos Crimes contra Criança e Adolescente (DCCCA).

Já as equipes também contaram com apoio da CORE/DRACCO, da Operação Policial Litorânea Integrada (Oplit), do Ministério Público do Trabalho (MPT) e de agentes de proteção da 28ª Vara da Infância e Juventude.

A Polícia Civil informou que as ações desse tipo buscam ampliar a fiscalização e orientar proprietários sobre as responsabilidades legais, além de reforçar a proibição da venda de bebidas alcoólicas a menores. A corporação destacou ainda que denúncias anônimas seguem sendo fundamentais para identificar e combater violações contra crianças e adolescentes.

Fonte: G1/AL