IBGE abre processo seletivo com mais de 200 vagas em AL; veja oportunidades

20 de novembro de 2025
Tânia Rêgo/Agência Brasil/ARQUIVO

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou editais para seu Processo Seletivo Simplificado (PSS). Em Alagoas, o PSS oferece 259 vagas temporárias distribuídas em dez municípios. No total são 9.590 vagas temporárias em todo o país.

 

No estado, a oferta é de 229 vagas para Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM) e 30 vagas para Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ). Os cargos são destinados a candidatos com nível médio completo.

 

As vagas estão distribuídas nas cidades de: Maceió, Arapiraca, Delmiro Gouveia, Porto Calvo, Palmeira dos Índios, Penedo, Santana do Ipanema, São Miguel dos Campos, União dos Palmares e Viçosa.

prazo para inscrições vai até 11 de dezembro e deve ser realizado pela internet, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV). A taxa de inscrição custa R$ 38,50 para ambos os cargos.

Remuneração e requisitos

  • O APM atua diretamente na coleta de dados. O cargo exige ensino médio completo e oferece remuneração de R$ 2.676,24, mais auxílio-alimentação de R$ 1.175,00, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias e 13º proporcionais.
  • O SCQ é responsável por coordenar e acompanhar as equipes de coleta, garantindo a qualidade das informações. Para concorrer, é necessário ensino médio completo e CNH categoria B ou superior válida. A remuneração é de R$ 3.379,00, além dos mesmos auxílios oferecidos ao APM.

 

Ambos os cargos têm jornada de 40 horas semanais e possibilidade de contratação de até 1 ano, prorrogável até o limite de 3 anos, conforme legislação vigente.

Provas

A seleção será feita por prova objetiva. A aplicação está prevista para o dia 22 de fevereiro de 2026 em todos os municípios com vagas.

  • APM: Prova ocorre pela manhã, das 8h às 11h.
  • SCQ: Prova ocorre pela tarde, das 14h às 17h.

 

Fonte: G1/AL

 

