Suspeito de assassinar jovem de 24 anos é preso em Palmeira dos Índios

Um suspeito de assassinar a jovem de 24 anos, Betalisângela Paulina da Silva, foi preso pela Polícia Civil, em Palmeira dos índios, interior de Alagoas. A informação foi confirmada pelo delegado João Paulo. A identidade do homem apontado como autor do crime não foi divulgada até o momento.

A vítima desapareceu no dia 3 de novembro e foi encontrada morta no dia seguinte, em uma barragem no sítio Alto Vermelho Novo, na zona rural do município.

etalisângela teria dito à mãe que iria “espiar uns bezerros”. Como demorou a retornar, familiares iniciaram as buscas ainda no mesmo dia, mas não tiveram sucesso. No dia seguinte, as buscas foram retomadas. Após horas de procura, familiares e moradores localizaram o corpo da jovem próximo a uma barragem da região.

O delegado informou que a vítima apresentava uma lesão na cabeça causada por um instrumento contundente. Além disso, ela estava sem parte de suas vestes, o que levanta a suspeita de que Betalisângela tenha sido vítima de violência sexual.

O padrasto da vítima, identificado como Francisco, relatou que a família se mobilizou desde as primeiras horas do desaparecimento, mas só conseguiu encontrá-la na manhã seguinte.

O delegado João Paulo informou que detalhes sobre a investigação permanecem sob sigilo para não comprometer o andamento do inquérito. A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer as circunstâncias e a motivação do crime.

Fonte: G1/AL