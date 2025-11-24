ASA inicia pré-temporada 2026 nesta segunda-feira (24) em Arapiraca

O ASA dá início à sua pré-temporada 2026 nesta segunda-feira (24), em Arapiraca. Os trabalhos marcam o começo da última semana de novembro e abrirão um período de pouco mais de um mês de preparação até a estreia oficial do Alvinegro na próxima temporada. Sob o comando do técnico Dico Woolley, o clube terá cerca de 40 dias para ajustar a condição física, estabelecer o modelo de jogo e integrar os novos reforços ao elenco.

Nos primeiros três dias de atividades, entre 24 e 26 de novembro, os atletas passarão por uma bateria completa de exames clínicos, físicos e fisiológicos. Essa etapa é considerada essencial pela comissão técnica, pois fornece um panorama preciso das condições individuais de cada jogador e orienta o planejamento de cargas e objetivos para toda a pré-temporada.

O ASA programou três amistosos e um jogo-treino para este período de preparação. O jogo-treino está marcado para 13 de dezembro, contra a Liga Penedense, em Arapiraca. Os amistosos serão diante do Falcon-SE, no dia 18 de dezembro, também em Arapiraca; contra o Retrô, no dia 23 de dezembro, em Pernambuco; e frente ao Guarany-SE, no dia 3 de janeiro, novamente no Municipal de Arapiraca.

Boa parte do elenco já está na cidade, mas alguns jogadores que seguem em atividade por outros clubes devem perder os primeiros dias de preparação. Caso do volante Jeferson Lopes, que disputa a Copa FGF pelo Aimoré — competição que se encerra no próximo domingo (30).

O executivo de futebol do ASA, Renan Mobarack, destacou a confiança no grupo montado para a temporada e reforçou a expectativa por um ano de cinco competições: “Nós formamos um grupo bastante qualificado e equilibrado. Na minha opinião, nós vamos ter um grupo mais qualificado que o do estadual passado.”

Em 2026, o Alvinegro disputará Campeonato Alagoano, Copa Alagoas, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Série D do Brasileirão.

Elenco do ASA para a temporada 2026

Goleiros: Paulo Gianezini, Cris Teixeira e João Paulo

Zagueiros: Cristian Lucca, Fábio Aguiar, Jan Pieter, Flávio Nunes e Henrique

Laterais: Paulinho, Léo Príncipe, Arthurzinho, Vitinho e Filipe Ramon

Volantes: Allef, Jeferson Lopes, Léo Carvalho, Sammuel, Léo Bahia e Natan

Meias: Vini Locatelli, Higor Leite, Jailson e Tonho

Atacantes: Keliton, Wandson, Gustavo Ramos, Victor Lima, Alex Bruno, Júnior Viçosa e Yago

Alguns desses atletas ainda não foram anunciados oficialmente pelo clube, seja por estarem disputando outras competições, seja por decisão da diretoria em aguardar o momento ideal para a divulgação.

Fonte: Gazetaweb