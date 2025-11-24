BPRV registra 9 acidentes durante feriado da Consciência Negra em Alagoas

24 de novembro de 2025
0 72
Reprodução

O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) registrou nove acidentes com uma morte nas rodovias de Alagoas, durante o feriado prolongado da Consciência Negra, entre os dias 20 e 23.

 

Segundo o subcomandante do BPRv, major Alexandre Bispo, o balanço do feriado foi considerado tranquilo, apesar do movimento intenso em algumas regiões.

 

“Durante a operação Consciência Negra, tivemos um feriado tranquilo no policiamento rodoviário. Levando em consideração os 102 municípios e as cinco regiões do Estado, tivemos poucos sinistros. A região litorânea, que teve maior fluxo de veículos, foi bastante tranquila. Registramos apenas um óbito à noite, na região de Lagoa da Canoa”, informou o major.

 

Entre os acidentes, um motociclista morreu na noite desse domingo (23), na rodovia AL-115, em Girau do Ponciano, região do Agreste.

 

A vítima, Claudemir da Silva dos Santos, conduzia uma Honda preta no sentido Lagoa da Canoa/Girau do Ponciano, quando perdeu o controle da moto e colidiu contra um poste. Ele morreu no local antes que o socorro pudesse prestar atendimento.

 

 

 

Fonte: Gazetaweb

 

24 de novembro de 2025
0 72

Artigos relacionados

Suspeito de assassinar jovem de 24 anos é preso em Palmeira dos Índios

22 de novembro de 2025

Ministério Público investiga gravação de filme pornô em moto aquática em Maragogi

21 de novembro de 2025

IBGE abre processo seletivo com mais de 200 vagas em AL; veja oportunidades

20 de novembro de 2025

Dono de casa noturna é preso por exploração sexual de adolescente em Maceió

16 de novembro de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo