BPRV registra 9 acidentes durante feriado da Consciência Negra em Alagoas

O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) registrou nove acidentes com uma morte nas rodovias de Alagoas, durante o feriado prolongado da Consciência Negra, entre os dias 20 e 23.

Segundo o subcomandante do BPRv, major Alexandre Bispo, o balanço do feriado foi considerado tranquilo, apesar do movimento intenso em algumas regiões.

“Durante a operação Consciência Negra, tivemos um feriado tranquilo no policiamento rodoviário. Levando em consideração os 102 municípios e as cinco regiões do Estado, tivemos poucos sinistros. A região litorânea, que teve maior fluxo de veículos, foi bastante tranquila. Registramos apenas um óbito à noite, na região de Lagoa da Canoa”, informou o major.

Entre os acidentes, um motociclista morreu na noite desse domingo (23), na rodovia AL-115, em Girau do Ponciano, região do Agreste.

A vítima, Claudemir da Silva dos Santos, conduzia uma Honda preta no sentido Lagoa da Canoa/Girau do Ponciano, quando perdeu o controle da moto e colidiu contra um poste. Ele morreu no local antes que o socorro pudesse prestar atendimento.

Fonte: Gazetaweb