Mais dois munícipios de AL entram em situação de emergência por estiagem

As cidades de Inhapi e Major Isidoro passaram a integrar, na terça-feira (25), a lista de municípios de Alagoas em situação de emergência por causa de estiagem prolongada. A medida foi reconhecida pelo Governo Federal por meio da Portaria nº 3.473/2025, publicada no Diário Oficial da União pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil.

De acordo com o decreto, as prefeituras ficam autorizadas a solicitar apoio para ações emergenciais, como distribuição de água, assistência à população afetada e restabelecimento de serviços essenciais.

Os dois municípios registraram deficiências de chuvas e dificuldades no abastecimento, cenário que já havia motivado decretos semelhantes em Santana do Ipanema, Craíbas e Pariconha.

A estimativa, segundo a portaria, atinge principalmente a zona rural das cidades, onde os produtores relatam perdas na agricultura de subsistência e na criação de animais. A redução das chuvas contém reservatórios, açúcares e sistemas locais de abastecimento.

Ainda segundo o decreto, entre as ações que podem ser financiadas com recursos federais estão a operação de carros-pipa, a compra de cestas básicas e itens humanitários, a recuperação de estruturas danificadas e outras iniciativas externas à convivência com o clima seco.

O reconhecimento foi baseado nos laudos apresentados pelos municípios no Formulário de Informações do Desastre (FIDE).

Fonte: G1/AL