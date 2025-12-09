Homem é encontrado morto dentro de casa em Arapiraca com sinais de espancamento

9 de dezembro de 2025
Um homem não identificado foi encontrado morto dentro da própria residência na Rua São Tomé, no bairro Manoel Teles, em Arapiraca, nesta terça-feira (8).

 

No local, a Polícia Militar encontrou a porta da casa aberta e a vítima com lesões supostamente causadas por espancamento e pauladas.

 

Conforme relato de policiais do 3º BPM, vizinhos do homem afirmaram que ele morava há menos de 30 dias na casa alugada com um suposto companheiro, que não foi encontrado na residência.

 

Apenas o dono do imóvel foi encontrado pela polícia na cena do crime. O Instituto Médico Legal e o Instituto de Criminalística foram acionados para os procedimentos cabíveis para a remoção do corpo.

 

 

 

