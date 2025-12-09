Mulher é morta a tiros dentro de casa em Coruripe enquanto dormia ao lado dos filhos

Um homicídio registrado na manhã desta terça-feira (9) abalou os moradores do Povodo Pindorama, em Coruripe, litoral sul de Alagoas. Maria Graciele dos Santos foi assassinada dentro de casa, na Rua Princesa Isabel, enquanto dormia ao lado dos filhos.

De acordo com as primeiras informações, um homem ainda não identificado chegou ao imóvel e arrombou a porta com um chute, entrando de forma agressiva. Logo após a invasão, o suspeito atirou três vezes contra Maria Graciele, que morreu ainda no local.

A vítima havia se mudado recentemente do Sertão para Pindorama, em busca de melhores condições de vida. Um dos filhos que estava deitado ao lado dela no momento do ataque não foi atingido, mas ficou em estado de choque.

A Polícia Militar (PM) isolou a área até a chegada das equipes do Instituto de Criminalística (IC) e do Instituto Médico Legal (IML), responsáveis pelos procedimentos técnicos e pela remoção do corpo. A PM realiza buscas na tentativa de localizar o autor do crime.

A motivação do homicídio ainda não foi esclarecida. O caso será investigado pela Polícia Civil (PC), que trabalha para identificar o suspeito e entender as circunstâncias que levaram ao ataque.

