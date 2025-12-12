Mulher é presa por golpe da Mega-Sena em turistas na praia do Francês

Uma mulher de 49 anos foi presa nesta quarta-feira (11) suspeita de vender bilhetes com aposta simples da Mega-Sena com valor cinco vezes maior que o cobrado nas loterias da Caixa Econômica Federal (CEF) a turistas na Praia do Francês, em Marechal Deodoro.

Conforme a Polícia Civil de Alagoas (PC/AL), a suspeita cobrava R$29,99 por um bilhete quando o valor oficial da aposta do tipo feita pela CEF é de R$6,00.

Para aplicar o golpe, ainda de acordo com PC/AL, a mulher utilizava uma tarja preta em cima do valor real da aposta para conseguir enganar os turistas.

Durante a abordagem, a PC apreendeu 76 bilhetes e duas maquinetas de cartão para a realização dos jogos.

A PC afirma que a mulher foi presa em flagrante e conduzida para o 17º Distrito Policial, onde permanece à disposição da Justiça.

Denúncia para esse e qualquer outro tipo de crime em Alagoas pode ser feita pelo Disque-Denúncia 181.

Fonte: G1/AL