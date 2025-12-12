Polícia apreende mais de 10 kg de maconha em mala de ônibus na AL-110, em Arapiraca

Mais de 10 quilos de maconha foram apreendidos dentro de uma mala de viagem na manhã desta quinta-feira (11) durante abordagem do 3º Batalhão da Polícia Militar em um trecho da Rodovia AL-110, em Arapiraca, no Agreste de Alagoas.

O flagrante ocorreu por volta das 6h, quando equipes do Canil e da Força Tarefa Canil do 3º BPM realizavam operação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal.

Durante o deslocamento, nas proximidades da entrada da Vila Bananeiras, os militares identificaram um ônibus que ainda não havia sido abordado.

Na vistoria, com uso do cão farejador Kaos, o animal sinalizou para uma mala azul. Ao ser aberta, a guarnição encontrou o material ilícito.

O motorista informou que não foi possível identificar o responsável pela bagagem, que não tinha etiquetas ou qualquer indicação de propriedade.

A droga foi apreendida e levada à Central de Polícia Civil de Arapiraca.

Fonte: G1/AL