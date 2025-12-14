PM invade motel em Arapiraca e executa enfermeiro a tiros por suspeita de traição

Um policial militar foi preso neste domingo (14) suspeito de invadir, durante a madrugada, o Motel Imperial, no bairro Canaã, em Arapiraca, e matar a tiros o enfermeiro Ítalo Fernando. O homicídio ocorreu por volta de 1h46 e mobilizou guarnições do 3º Batalhão da Polícia Militar, além de equipes de emergência e de perícia.

Segundo o Boletim de Ocorrência, a guarnição de Rádio Patrulha RP 07 foi acionada via Copom para uma ocorrência de apoio no local. Ao chegar ao motel, acompanhada da Unidade de Suporte Avançada, a equipe constatou que a vítima já estava morta. Nenhum documento de identificação foi encontrado no quarto onde o corpo estava.

A área foi isolada e preservada pela Força Tática FT 08, também do 3º BPM. De acordo com relatos de funcionários e imagens do sistema de câmeras de segurança do estabelecimento, foi possível identificar o suposto autor entrando e saindo do motel. As gravações também mostram uma mulher, que possivelmente acompanhava a vítima, acessando o local antes do crime.

A Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados e realizaram os trabalhos periciais. Após a conclusão da perícia, o corpo foi recolhido pelo IML. O caso foi registrado sob o Boletim de Identificação Cadavérica (BIC) e segue sob investigação das autoridades competentes.

Fonte: Agora Alagoas