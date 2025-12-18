Homem é preso por abuso de vulnerável contra criança de 12 anos em Santana do Ipanema

Uma denúncia anônima resultou na prisão de um homem de 39 anos, realizada por policiais civis da Delegacia Regional de Santana do Ipanema, no Sertão de Alagoas, nesta quarta-feira (17). A ação cumpriu um mandado de prisão preventiva pelo crime de abuso de vulnerável contra uma criança de 12 anos. A identidade do suspeito não foi divulgada.

As investigações da Polícia Civil confirmaram as denúncias recebidas. Durante os procedimentos, o homem chegou a ameaçar conselheiros tutelares envolvidos no caso.

De acordo com a delegada Daniella Andrade, titular da Delegacia Regional, o suspeito abusava da vítima desde que ela tinha 11 anos. “Ele levava a criança para uma barragem próxima ao sítio onde residiam e, no local, cometia os abusos. O homem afirmava que iria se separar da esposa para manter um suposto relacionamento amoroso com a vítima, que acreditava estar envolvida afetivamente com ele”, relatou a delegada.

Após a confirmação dos fatos, a equipe da Delegacia Regional acionou o Conselho Tutelar do município, que realizou a escuta inicial da vítima.

A prisão preventiva foi solicitada à Justiça e deferida pelo Poder Judiciário. O homem está recolhido no Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) de Santana do Ipanema, onde aguarda audiência de custódia.

Fonte: G1/AL