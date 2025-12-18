Operação cumpre 29 mandados contra grupo suspeito de tráfico em Palmeira dos Índios

18 de dezembro de 2025
0 66
Polícia Civil de Alagoas

Nove pessoas foram presas e 29 mandados judiciais foram cumpridos nas primeiras horas desta quinta-feira (19) durante a Operação Casmurro, realizada para desarticular uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas e outros crimes em Palmeira dos Índios, no Agreste de Alagoas.

 

Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública de Alagoas (SSP-AL), também foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 17ª Vara Criminal da Capital.

 

A organização criminosa recebeu o nome de Casmurro devido ao perfil reservado e discreto de seus integrantes, que evitavam exposição, diálogo e o compartilhamento de informações, inclusive com membros externos ao grupo.

 

A operação é resultado de um trabalho conjunto da Chefia Geral de Inteligência Integrada da SSP, da Diretoria de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO), da Polícia Civil e do 10º Batalhão da Polícia Militar. As ordens judiciais foram expedidas com base em provas técnicas reunidas ao longo de meses de investigação.

 

Cerca de 120 policiais foram mobilizados para o cumprimento dos mandados. Participaram efetivos do 10º Batalhão, do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), da Companhia de Policiamento de Choque, com apoio do Canil, além da ROTAM, RAIO, Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), 3º Batalhão de Polícia Militar, e das 7ª e 3ª Companhias Independentes.

 

 

 

Fonte: G1/AL

 

18 de dezembro de 2025
0 66

Artigos relacionados

Homem é preso por abuso de vulnerável contra criança de 12 anos em Santana do Ipanema

18 de dezembro de 2025

Justiça determina afastamento de secretário de Saúde por desvio milionário do SUS em AL

16 de dezembro de 2025

PM invade motel em Arapiraca e executa enfermeiro a tiros por suspeita de traição

14 de dezembro de 2025

Polícia apreende mais de 10 kg de maconha em mala de ônibus na AL-110, em Arapiraca

12 de dezembro de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo