Operação cumpre 29 mandados contra grupo suspeito de tráfico em Palmeira dos Índios

Nove pessoas foram presas e 29 mandados judiciais foram cumpridos nas primeiras horas desta quinta-feira (19) durante a Operação Casmurro, realizada para desarticular uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas e outros crimes em Palmeira dos Índios, no Agreste de Alagoas.

Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública de Alagoas (SSP-AL), também foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 17ª Vara Criminal da Capital.

A organização criminosa recebeu o nome de Casmurro devido ao perfil reservado e discreto de seus integrantes, que evitavam exposição, diálogo e o compartilhamento de informações, inclusive com membros externos ao grupo.

A operação é resultado de um trabalho conjunto da Chefia Geral de Inteligência Integrada da SSP, da Diretoria de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO), da Polícia Civil e do 10º Batalhão da Polícia Militar. As ordens judiciais foram expedidas com base em provas técnicas reunidas ao longo de meses de investigação.

Cerca de 120 policiais foram mobilizados para o cumprimento dos mandados. Participaram efetivos do 10º Batalhão, do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), da Companhia de Policiamento de Choque, com apoio do Canil, além da ROTAM, RAIO, Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), 3º Batalhão de Polícia Militar, e das 7ª e 3ª Companhias Independentes.

Fonte: G1/AL