PM-AL apreende drogas após denúncia anônima em São Miguel dos Campos

Uma denúncia anônima levou equipes da Polícia Militar de Alagoas (PM-AL), por meio do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), ao flagrante de crime de tráfico de entorpecentes. O fato ocorreu em São Miguel dos Campos na quinta-feira (18).

Na ação, foram apreendidos os seguintes materiais: uma arma de fogo calibre 38, oito munições calibre 38 intactas, 2 kg e 160 gramas de maconha, 288 gramas de cocaína, 71 gramas de crack, além de 44 caixas de medicamento flunitrazepam (mais conhecido pelo nome comercial Rohypnol), três celulares e duas balanças de precisão.

As guarnições Bope Comando e Bope Tático 01 foram até a cidade para averiguar a situação direcionada por meio do Disque Denúncia (181). No local, após autorização formal da moradora, os policiais adentraram à residência.

Ao iniciarem as buscas no imóvel, foram encontradas com o indivíduo indicado na denúncia, diversas substâncias ilícitas, os medicamentos, a arma e uma balança. Ao ser questionado, o suspeito informou que haveria mais itens na casa de uma amiga.

Já no segundo endereço e mediante devida autorização, as guarnições realizaram novas buscas. Mais maconha, embalagens plásticas e uma balança foram encontradas. O homem (de 31 anos), a mulher (de 25) e todo o material foram encaminhados ao 74° Distrito Policial, em São Miguel dos Campos.

3º BPM em Arapiraca

O 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM) apreendeu 104 pinos de cocaína; 75 pedras de crack; R$ 37,00; material de embalagem e uma 01 balança de precisão. O flagrante ocorreu na madrugada desta sexta-feira (19) no bairro Manoel Teles, em Arapiraca. Equipes do Canil e da Rocam atuaram no caso.

As guarnições faziam operação de saturação no bairro e trafegavam pela Rua Antônio Ferreira Barbosa, popularmente conhecida como “Rua da Lavanderia”, e visualizaram uma mulher na calçada de uma residência.

Ao perceber a presença das guarnições, a mulher arremessou uma sacola plástica para a residência vizinha e correu na direção do interior do imóvel. Diante da atitude suspeita, as guarnições fizeram o acompanhamento imediato e alcançaram a mulher.

Ao verificarem o conteúdo da sacola, foi constatado que se tratavam de dezenas de pinos de cocaína. O proprietário do imóvel afirmou conhecer a suspeita “apenas de vista”, desconhecia o motivo de ela ter entrado repentinamente em sua casa e autorizou as buscas. Durante a varredura, no chão do corredor, os agentes encontraram outra sacola plástica contendo diversas pedras de crack e mais pinos. A suspeita foi conduzida à Central de Polícia de Arapiraca.

CPM/I – Raio em Maceió

Outro caso de tráfico foi registrado no mesmo dia em Maceió, no Conjunto Eustáquio Gomes. Na quarta-feira (18), a Companhia de Polícia Militar/ Independente Ronda de Ação Intensiva Ostensiva (CPM/I – Raio) apreendeu 35g de crack, 24 gramas de maconha, 12 munições calibre 38, R$ 33 e um revólver.

Durante motopatrulhamento, a equipe foi abordada por um transeunte informando sobre uma movimentação intensa em uma residência. O local, segundo a denúncia, serviria de ponto de tráfico de drogas e o morador teria uma arma de fogo. O pai do acusado atendeu a guarnição e autorizou formalmente a entrada no imóvel.

O suspeito admitiu possuir os materiais ilícitos e indicou a localização. O indivíduo foi encaminhado, inicialmente, à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Tabuleiro e, em seguida, à Central de Flagrantes.

Fonte: Ascom PMAL