PM-AL apreende drogas após denúncia anônima em São Miguel dos Campos

19 de dezembro de 2025
0 68
Ascom PMAL

Uma denúncia anônima levou equipes da Polícia Militar de Alagoas (PM-AL), por meio do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), ao flagrante de crime de tráfico de entorpecentes. O fato ocorreu em São Miguel dos Campos na quinta-feira (18).

Na ação, foram apreendidos os seguintes materiais: uma arma de fogo calibre 38, oito munições calibre 38 intactas, 2 kg e 160 gramas de maconha, 288 gramas de cocaína, 71 gramas de crack, além de 44 caixas de medicamento flunitrazepam (mais conhecido pelo nome comercial Rohypnol), três celulares e duas balanças de precisão.

As guarnições Bope Comando e Bope Tático 01 foram até a cidade para averiguar a situação direcionada por meio do Disque Denúncia (181). No local, após autorização formal da moradora, os policiais adentraram à residência.

Ao iniciarem as buscas no imóvel, foram encontradas com o indivíduo indicado na denúncia, diversas substâncias ilícitas, os medicamentos, a arma e uma balança. Ao ser questionado, o suspeito informou que haveria mais itens na casa de uma amiga.

Já no segundo endereço e mediante devida autorização, as guarnições realizaram novas buscas. Mais maconha, embalagens plásticas e uma balança foram encontradas. O homem (de 31 anos), a mulher (de 25) e todo o material foram encaminhados ao 74° Distrito Policial, em São Miguel dos Campos.

3º BPM em Arapiraca

O 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM) apreendeu 104 pinos de cocaína; 75 pedras de crack; R$ 37,00; material de embalagem e uma 01 balança de precisão. O flagrante ocorreu na madrugada desta sexta-feira (19) no bairro Manoel Teles, em Arapiraca. Equipes do Canil e da Rocam atuaram no caso.

As guarnições faziam operação de saturação no bairro e trafegavam pela Rua Antônio Ferreira Barbosa, popularmente conhecida como “Rua da Lavanderia”, e visualizaram uma mulher na calçada de uma residência.

Ao perceber a presença das guarnições, a mulher arremessou uma sacola plástica para a residência vizinha e correu na direção do interior do imóvel. Diante da atitude suspeita, as guarnições fizeram o acompanhamento imediato e alcançaram a mulher.

Ao verificarem o conteúdo da sacola, foi constatado que se tratavam de dezenas de pinos de cocaína. O proprietário do imóvel afirmou conhecer a suspeita “apenas de vista”, desconhecia o motivo de ela ter entrado repentinamente em sua casa e autorizou as buscas. Durante a varredura, no chão do corredor, os agentes encontraram outra sacola plástica contendo diversas pedras de crack e mais pinos. A suspeita foi conduzida à Central de Polícia de Arapiraca.

CPM/I – Raio em Maceió

Outro caso de tráfico foi registrado no mesmo dia em Maceió, no Conjunto Eustáquio Gomes. Na quarta-feira (18), a Companhia de Polícia Militar/ Independente Ronda de Ação Intensiva Ostensiva (CPM/I – Raio) apreendeu 35g de crack, 24 gramas de maconha, 12 munições calibre 38, R$ 33 e um revólver.

Durante motopatrulhamento, a equipe foi abordada por um transeunte informando sobre uma movimentação intensa em uma residência. O local, segundo a denúncia, serviria de ponto de tráfico de drogas e o morador teria uma arma de fogo. O pai do acusado atendeu a guarnição e autorizou formalmente a entrada no imóvel.

O suspeito admitiu possuir os materiais ilícitos e indicou a localização. O indivíduo foi encaminhado, inicialmente, à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Tabuleiro e, em seguida, à Central de Flagrantes.

 

 

 

Fonte: Ascom PMAL

 

19 de dezembro de 2025
0 68

Artigos relacionados

Homem é preso por abuso de vulnerável contra criança de 12 anos em Santana do Ipanema

18 de dezembro de 2025

Operação cumpre 29 mandados contra grupo suspeito de tráfico em Palmeira dos Índios

18 de dezembro de 2025

Justiça determina afastamento de secretário de Saúde por desvio milionário do SUS em AL

16 de dezembro de 2025

PM invade motel em Arapiraca e executa enfermeiro a tiros por suspeita de traição

14 de dezembro de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo