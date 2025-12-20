Jovem morre após carro bater de frente com caminhão em Marechal Deodoro

20 de dezembro de 2025
Viatura do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas — Foto: Arquivo Pessoal

Um jovem de 24 anos morreu em colisão de um carro com um caminhão na madrugada deste sábado (20) na BR-242, na altura do KM 100, em Marechal Deodoro. Ainda não há identificação dele.

 

O carro ficou totalmente destruído e partido ao meio. O acidente deixou a vítima fatal presa às ferragens.

 

O óbito foi constatado por um médico do Corpo de Bombeiros. Os militares retiraram o corpo do que restou do veículo. Para a ocorrência, os bombeiros utilizaram uma viatura e quatro militares.

 

O corpo ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal.

 

Não há até agora informações sobre o que teria ocasionado o acidente nem sobre o motorista do caminhão.

 

 

 

Fonte: G1/AL

 

