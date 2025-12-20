Jovem morre após carro bater de frente com caminhão em Marechal Deodoro

Um jovem de 24 anos morreu em colisão de um carro com um caminhão na madrugada deste sábado (20) na BR-242, na altura do KM 100, em Marechal Deodoro. Ainda não há identificação dele.

O carro ficou totalmente destruído e partido ao meio. O acidente deixou a vítima fatal presa às ferragens.

O óbito foi constatado por um médico do Corpo de Bombeiros. Os militares retiraram o corpo do que restou do veículo. Para a ocorrência, os bombeiros utilizaram uma viatura e quatro militares.

O corpo ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal.

Não há até agora informações sobre o que teria ocasionado o acidente nem sobre o motorista do caminhão.

Fonte: G1/AL