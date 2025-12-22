Aviso de chuvas intensas coloca mais de 30 cidades de AL em alerta; veja lista!

O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) colocou 35 cidades de Alagoas em alerta de “Perigo Potencial” para a ocorrência de chuvas intensas até esta terça-feira (23).

Os dados mostram que os municípios podem registrar até 30 mm/h ou até 50 mm/dia de chuva, com ventos intensos, que podem chegar a 60 km/h.

O instituto alertou que há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos ou descargas elétricas.

As cidades afetadas são: Água Branca, Cacimbinhas, Campestre, Canapi, Carneiros, Chã Preta, Colônia Leopoldina, Delmiro Gouveia, Dois Riachos, Estrela de Alagoas, Ibateguara, Inhapi, Jacuípe, Joaquim Gomes, Major Isidoro, Maravilha, Mata Grande, Minador do Negrão, Novo Lino, Olho d’Água das Flores, Olho d’Água do Casado, Olivença, Ouro Branco, Palmeira dos Índios, Pão de Açúcar, Pariconha, Piranhas, Poço das Trincheiras, Quebrangulo, Santana do Ipanema, Santana do Mundaú, São José da Laje, São José da Tapera, Senador Rui Palmeira e União dos Palmares.

Fonte: Gazetaweb