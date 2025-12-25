Homem é preso em flagrante após tentativa de feminicídio na madrugada de Natal em Craíbas

Uma tentativa de feminicídio foi registrada na madrugada desta quarta-feira (25) no município de Craíbas, no Agreste de Alagoas. Um homem foi preso em flagrante após ameaçar a companheira com uma faca e agredir a prima dela, que tentou intervir para impedir o ataque.

De acordo com a Polícia Militar de Alagoas (PM/AL), a guarnição foi acionada pelo Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) de Craíbas após uma mulher denunciar ter sido agredida pelo primo ao tentar defender a esposa dele de uma possível tentativa de feminicídio.

Segundo relato das vítimas, a confusão começou após o homem afirmar que não seria o pai biológico do filho menor do casal. Em seguida, ele teria se armado com uma faca de serra, puxado a companheira pelos cabelos e feito ameaças de morte, apontando a lâmina para o pescoço da vítima e dizendo: “vou meter na sua guela”.

Ao questionar a agressão, a prima da mulher passou a ser atacada pelo suspeito. Ela foi atingida com um tapa no rosto, arremessada ao chão e agredida com socos, além de ter sido segurada pelo pescoço. Os gritos chamaram a atenção de uma vizinha, que ajudou a retirar o agressor de cima da vítima junto com a esposa dele.

Após o ocorrido, a prima deixou o local e procurou o Cisp para registrar a denúncia. Como não havia guarnição na base no momento, o registro foi formalizado posteriormente. A Polícia Militar se deslocou até o endereço informado, onde a esposa do suspeito confirmou integralmente os fatos narrados.

O homem foi encontrado na residência e conduzido à Central de Polícia de Arapiraca, na cápsula de contenção, sem uso de algemas. Ele foi autuado em flagrante por ameaça, em desfavor da companheira, e por lesão corporal contra a prima, conforme informou a polícia.

Fonte: G1/AL