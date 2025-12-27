Mulher é morta a facadas na Ponta Verde, em Maceió; suspeito é morador de rua

Uma mulher, identificada como Adriana Tomás Aquino Ferreira Lima, de 35 anos, foi assassinada a facadas na noite desta sexta-feira (26), na Rua Durval Guimarães, no bairro da Ponta Verde, parte baixa de Maceió.

De acordo com as informações do delegado plantonista da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) (DHPP), Daniel Otoni Scaramello, a vítima, natural de Arapiraca, foi encontrada sem vida em via pública, apresentando múltiplas perfurações provocadas por arma branca.

Os ferimentos atingiram principalmente a região do tórax e o braço esquerdo. A arma utilizada no crime foi localizada e apreendida para análise técnica.

Durante as investigações preliminares, imagens de câmeras de monitoramento revelaram que o autor seguia a vítima a pé e, em determinado momento, passou a atacá-la pelas costas, desferindo diversos golpes de faca. O suspeito fugiu do local logo em seguida, sem levar a bolsa da vítima.

Além disso, as investigações iniciais, da equipe plantonista da DHPP, indicam que vítima e autor estavam juntos horas antes do crime, nas proximidades da Praça Lions, e que havia relatos de ameaças anteriores.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas a vítima já estava sem vida. Também estiveram no local equipes da Delegacia de Homicídios, do Instituto de Criminalística (IC) e do Instituto Médico Legal (IML), responsáveis pelos procedimentos periciais e remoção do corpo.

Fonte: G1/AL