Homem compra carro furtado por R$ 2.500 e é preso por receptação no interior de Alagoas

28 de dezembro de 2025
Ascom PRF

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso na manhã do último sábado (27), acusado de receptação e adulteração de sinais identificadores de veículo na cidade de Satuba, na Região Metropolitana de Maceió.

 

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a prisão ocorreu por volta das 8h40, durante uma abordagem. Os policiais constataram que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e, em fiscalização detalhada, verificaram a adulteração do veículo.

 

O suspeito afirmou ter comprado o carro na “Feira do Rato”, no bairro do Benedito Bentes, no último domingo (21), por R$ 2.500, sem fornecer o contato do vendedor. O veículo apreendido havia sido furtado ainda neste mês de dezembro em São José da Laje, na Zona da Mata alagoana.

 

Diante da situação, o homem, juntamente com o veículo, foi encaminhado à Central de Flagrantes, no Tabuleiro dos Martins, em Maceió, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

 

 

 

 

Fonte: CadaMinuto com Ascom PRF*

Foto de Capa: Ascom PRF

