No último teste da pré-temporada, CSA vence Confiança em São Brás
No último amistoso da pré-temporada, o CSA levou a melhor e venceu o Confiança por 3 a 1. A partida ocorreu na tarde deste sábado (3), no Estádio Ivson Ferreira, em São Brás, no Baixo São Francisco. Ciel, Luquinhas e Robinho, marcaram os gols da partida para o clube alagoano, enquanto Matheus Ludke descontou ao Dragão.
O CSA começou a partida no campo de ataque e levou perigo pela primeira vez em cobrança de falta. Dudu Figueiredo assustou em lance ensaiado. Em resposta, a primeira chegada do Confiança. Sassá finalizou de forma perigosa e Wellerson defendeu.
Depois de um começo intenso, as equipes diminuíram o ritmo e os alagoanos, quando apareceram novamente, marcaram. Aos 33 minutos, Ciel avançou pelo meio e acionou Matheus Souza. O camisa 7 avançou em velocidade e devolveu ao atacante, que passou pelo goleiro Rafael Pascoal e abriu o placar.
O segundo tempo começou e o Azulão logo ampliou a vantagem. Depois de bola recuperada na intermediária, a defesa do Confiança deu espaço e, após cruzamento da esquerda, Luquinhas finalizou com liberdade para marcar o segundo tento alagoano no minuto inicial.
O Confiança ficou em desvantagem também em campo, quando Renanzinho cometeu falta dura em Rian e recebeu o cartão vermelho. Mesmo com um jogador a menos, o time sergipano balançou as redes. Aos 23 minutos, em cobrança feita pelo lado direito, Matheus Ludke aproveitou a sobra e finalizou bem para diminuir a diferença.
Depois do gol sofrido, o técnico Itamar Schülle realizou modificações e trocou quase todos os jogadores. Apenas o goleiro Wellerson permaneceu em campo. O CSA, que tinha recuado e administrado o marcador, passou a sair um pouco mais. Do outro lado, o time proletário animou com o primeiro gol e apostou na velocidade para marcar.
Na reta final, os alagoanos conseguiram garantir a vitória. Em contra-ataque, Matheus Melo avançou pelo meio e tocou para Robinho na esquerda. O atacante finalizou na saída do goleiro e definiu o triunfo em 3 a 1.
O CSA encerra a pré-temporada com seis amistosos disputados. Destes, ganhou quatro e perdeu dois. O time agora se concentra para o Campeonato Alagoano. No domingo (11), o Azulão estreia na competição diante do Coruripe às 17h, no Estádio Rei Pelé, em Maceió.
Fonte: Gazetaweb