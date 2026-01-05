Polícia apreende mais de 50k de cocaína em Arapiraca; local seria refinaria

Uma denúncia anônima resultou na apreensão de mais de 51kg de cocaína neste domingo (4) em uma residência do bairro Senador Nilo Coelho, em Arapiraca, no Agreste do estado. A Polícia Militar de Alagoas (PM-AL) afirma que o local era uma espécie de refinaria. Ninguém foi preso.

No local,os militares também apreenderam prensa hidráulica, três colheres de metal, copo liquidificador, duas balanças de precisão, peneira, nove rolos de fita adesiva, 25 unidades de braçadeiras, celular, alicate, faca, nove bacias plásticas e um caixote de feira.

Denúncia

Segundo as informações repassadas de forma anônima à polícia, havia intensa movimentação de indivíduos no imóvel. A casa não possuía móveis e não aparentava ser habitada, o que levantou a suspeita de que o local funcionava como ponto de preparo de drogas.

Quando chegou ao endereço indicado na denúncia, a PM flagrou um homem em uma moto Honda Pop 110 branca, que fugiu e deixou a porta da casa aberta. Conforme a polícia, o suspeito fugiu para a zona rural da localidade, não sendo possível a prisão dele.

Fonte: G1/AL