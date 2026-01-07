Federação abre inscrições para disputa da Segunda Divisão do Alagoano

A Federação Alagoana de Futebol (FAF) iniciou o período de inscrições para os clubes interessados em disputar a Segunda Divisão do Campeonato Alagoano. A decisão foi divulgada nesta terça-feira (6), em ato publicado pelo presidente da instituição, Felipe Feijó.

Os interessados devem registrar suas candidaturas até o próximo dia 26 de janeiro, tanto de forma presencial como no email inscricoes.dco@futeboldealagoas.net. Para disputar o torneio, é obrigatório estar em situação regular junto à FAF e à CBF, inclusive com o pagamento das anuidades.

Além disso, a equipe precisa indicar onde o clube irá mandar seus jogos. Se o local não pertencer ao clube, será necessário ter autorização formal do proprietário ou administrador do local. Outro ponto obrigatório é a apresentação dos laudos técnicos das praças esportivas dentro do prazo de validade.

Ao contrário do que ocorreu nos últimos anos, a Série B do Alagoano será disputada ainda no primeiro semestre, entre os dias 1º de abril e 17 de maio.

