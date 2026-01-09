Homem morre após colisão e capotamento entre dois carros em Campo Alegre, AL

9 de janeiro de 2026
Acidente com vítima fatal em Campo Alegre, Alagoas. — Foto: BPRv/Divulgação

Um homem morreu após um acidente de trânsito no fim da tarde desta quinta-feira (8), em Campo Alegre, no Agreste de Alagoas. A informação foi confirmada pelo Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv).

 

De acordo com o BPRv, o acidente foi uma colisão traseira seguida de capotamento, envolvendo dois veículos: um Ford Fiesta preto e um Ford Fiesta prata. A vítima foi identificada como Paulo César dos Santos, de 47 anos, morador de Campo Alegre.

 

Imagens divulgadas mostram o Ford Fiesta preto capotado fora da pista, enquanto o Ford Fiesta prata ficou com a traseira destruída devido à colisão.

 

 

 

Fonte: G1/AL

 

