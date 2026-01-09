Polícia prende jovens e apreende adolescentes suspeitos de estuprar criança de 11 anos

A Polícia Civil de Alagoas (PC-AL) prendeu preventivamente, nesta quinta-feira (8), três jovens e apreendeu dois adolescentes suspeitos de estuprarem coletivamente uma criança de 11 anos em Viçosa. O crime aconteceu em setembro de 2025.

Quatro pessoas foram localizadas em Viçosa, enquanto uma estava em Joaquim Gomes. Os dois municípios ficam localizados no interior de Alagoas.

De acordo com a polícia, as prisões apreensões aconteceram em cumprimento a cinco mandados judiciais. Os suspeitos presos têm entre 18 e 21 anos e os nomes deles não foram divulgados. As idades dos dois adolescentes não foram informadas.

Após a denúncia do crime, um inquérito policial foi instaurado para apurar o caso. A vítima foi ouvida e um exame de corpo de delito foi realizado, comprovando a materialidade do estupro, além de indícios das autorias.

Todos os envolvidos passaram por audiências de custódia, tendo as prisões e apreensões mantidas pela Justiça.

“Agora, estão sendo adotados os trâmites finais para o encaminhamento dos adultos ao sistema prisional e dos adolescentes infratores ao Centro de Internação Provisória”, informou o delegado Fernando Lustosa.

Fonte: G1/AL