Calote: homem é preso depois de fugir sem pagar a conta em bar de Maceió

Um homem foi preso depois de fugir sem pagar a conta em um bar no bairro do Tabuleiro do Martins, parte alta de Maceió. O valor do prejuízo foi de R$130,00. Os proprietários não deixaram por menos e perseguiram o indivíduo até conseguir detê-lo.

Em seguida, acionaram os agentes do Ronda no Bairro, que fizeram a prisão do suspeito. No local, a equipe tentou intermediar um acordo entre as partes para a quitação da dívida. No entanto, o homem passou a ofender e ameaçar os integrantes da guarnição.

O caso ocorreu no domingo (11), mas só veio à tona agora.

O homem e as vítimas, que são irmãos, foram levados para a Central de Flagrantes. Na delegacia, ele foi autuado por desacato e outras fraudes, ficando à disposição da Polícia Judiciária.

