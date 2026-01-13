Calote: homem é preso depois de fugir sem pagar a conta em bar de Maceió

13 de janeiro de 2026
0 73
Depois de calote, homem é preso em Maceió — Foto: Ascom/Ronda no Bairro

Um homem foi preso depois de fugir sem pagar a conta em um bar no bairro do Tabuleiro do Martins, parte alta de Maceió. O valor do prejuízo foi de R$130,00. Os proprietários não deixaram por menos e perseguiram o indivíduo até conseguir detê-lo.

 

Em seguida, acionaram os agentes do Ronda no Bairro, que fizeram a prisão do suspeito. No local, a equipe tentou intermediar um acordo entre as partes para a quitação da dívida. No entanto, o homem passou a ofender e ameaçar os integrantes da guarnição.

 

O caso ocorreu no domingo (11), mas só veio à tona agora.

 

O homem e as vítimas, que são irmãos, foram levados para a Central de Flagrantes. Na delegacia, ele foi autuado por desacato e outras fraudes, ficando à disposição da Polícia Judiciária.

 

 

 

Fonte: G1/AL

 

13 de janeiro de 2026
0 73

Artigos relacionados

União dos Palmares registra caso de meningite B; saiba o que é, sintomas e como tratar

14 de janeiro de 2026

Presidente da Câmara de São Brás é preso por atropelar duas pessoas em Rio Largo

12 de janeiro de 2026

Abatedouro clandestino é flagrado em condições insalubres em União dos Palmares; proprietário é preso

10 de janeiro de 2026

Homem morre após colisão e capotamento entre dois carros em Campo Alegre, AL

9 de janeiro de 2026

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo