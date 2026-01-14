União dos Palmares registra caso de meningite B; saiba o que é, sintomas e como tratar

A cidade de União dos Palmares, na Zona da Mata de Alagoas, registrou um caso de meningite do tipo B. A Secretaria Municipal de Saúde divulgou a informação nesta quarta-feira (14) por meio de nota. Conforme a pasta, o paciente está em tratamento e o quadro de saúde dele é estável.

“Todas as medidas de vigilância, prevenção e acompanhamento estão sendo adotadas, seguindo rigorosamente os protocolos do Ministério da Saúde, com monitoramento conjunto da Secretaria Municipal de Saúde e da SESAU/AL”, afirma o comunicado.

💉💉Ainda de acordo com a SMS de União dos Palmares, a medicação preventiva é indicada apenas para contatos próximos, conforme critérios técnicos e manter a vacinação em dia, adotar boas práticas de higiene e buscar atendimento médico ao apresentar sintomas continuam sendo as principais formas de prevenção.

Dados da Sesau

Conforme a Sesau, de janeiro a agosto de 2025, Alagoas registrou 12 casos confirmados de doença meningocócica, dos quais quatro evoluíram para óbito.

As pessoas acometidas pela doença residiam em Maceió (7), Campo Alegre (1), Flexeiras (1), Arapiraca (1), Rio Largo (1) e Palmeira dos Índios (1), sendo as mortes provenientes de Campo Alegre (1) e Maceió (3).

Já em 2024, foram confirmados 23 casos, com oito mortes computadas.

Meningite tipo B

É uma forma de meningite bacteriana, uma inflamação séria das meninges, que envolve o cérebro e a medula espinhal. É causada pela Neisseria meningitidis (meningococo) do tipo B, uma bactéria que pode levar a infecções generalizadas graves (doença meningocócica invasiva).

Transmissão

A doença se transmite por meio de gotículas de saliva e secreções respiratórias de infectados, principalmente pelo contato próximo.

Sintomas comuns:

Os sintomas em geral são febre alta súbita, dor de cabeça muito forte, rigidez no pescoço (dificuldade para encostar o queixo no peito), vômitos e náuseas. Outros sintomas são manchas vermelhas ou arroxeadas na pele que permanecem depois do toque, mal-estar intenso, cansaço e confusão mental.

Grupos de risco

Entre o grupo de risco, estão bebês, crianças menores de 5 anos e adolescentes.

A vacinação é a forma mais eficaz de prevenção. A vacina Meningocócica B (MenB) protege contra a bactéria do tipo B, mas não faz parte do calendário de rotina do SUS, estando disponível na rede privada.

O SUS oferece vacinas para outros tipos (A, C, W, Y) e o tratamento é feito em ambiente hospitalar com antibióticos intravenosos.

Fonte: G1/AL